АТОР назвала доступные направления для майских праздников

В Сочи тур на двоих на неделю с завтраками стоит 65 тыс. руб., Калининград — 83,1 тыс., Дербент — 85,5 тыс., Мурманск — 84,2 тыс.

Фото: Рената Валеева

Российские туристы на майские праздники могут отправиться в Сочи, Калининград, Дербент и Мурманск с бюджетом до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самым доступным направлением оказался Сочи — отдых на семь ночей с завтраками для двоих обойдется в 65 тысяч рублей. Минимальная стоимость туров в Калининграде составляет 83,1 тысячи рублей, в Мурманске — 84,2 тысячи, в Дербенте — 85,5 тысячи, а в Махачкале — от 117,4 тысячи.

АТОР также отметила, что отдых на майские праздники до 150 тысяч рублей возможен в Крыму, Анапе и Геленджике. Минимальные цены: Крым — 101,4 тыс. руб., Анапа — 116,1 тыс. руб., Геленджик — 124,6 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что журналисты из Москвы назвали топ маршрутов в Казани для туристов.

Ариана Ранцева