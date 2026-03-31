ИИ как цензор: в песнях казанской группы нашли несуществующие упоминания наркотиков

Gauga безуспешно пытается вернуть их на площадки

Казанская группа Gauga стала жертвой недоразумения. Фото: предоставлено пресс-службой Вконтакте

Альбом Alisa казанской группы Gauga, вышедший в 2024 году, пропал с российских площадок этой весной.

Как пояснил лидер коллектива Оскар Юнусов, когда об этом стало известно, команда связалась с дистрибьютером FreshTunes и получила ответ, что связано это с вступлением в силу 1 марта 2026 года поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающих ответственность за упоминание и пропаганду наркотических средств и психотропных веществ:

— В связи с этим мы внедрили по требованиям площадок автоматическую проверку всех релизов на наличие соответствующих упоминаний в текстах треков. Если система выявляет такие фрагменты, права на распространение релиза на территории Российской Федерации ограничиваются, — говорится в письме.

Релиз недоступен только на территории РФ. В других странах его можно послушать.

— Учитывая, что в нашем альбоме нет ни единого слова про наркотики или даже чего-то близкого, это все выглядит неприятно, — отмечает Юнусов.

Пикантности ситуации придает и тот факт, что Gauga, существующая с 2013 года, поет на татарском языке. Группа сейчас готовится к очередному концерту с оркестром.

Радиф Кашапов