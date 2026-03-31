В Польше проведут учения по действиям на случай войны

20:56, 31.03.2026

Мероприятие Kraj организует Минобороны, план утверждает президент, участвует премьер-министр

Фото: Bianca Fazacas on Unsplash

Руководство Польши через несколько дней примет участие в учениях Kraj («Страна») для проверки действий на случай начала войны, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Учения организует Министерство национальной обороны, а план утверждает президент страны по предложению премьер-министра. В мероприятии участвуют премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, руководители центральных ведомств и спецслужб. Цель — проверить функционирование государства в условиях войны.

Ранее «Реальное время» писало, что Польша вводит ограничения на 3 месяца на полеты в восточных регионах страны.

Ариана Ранцева

Новости партнеров

Читайте также