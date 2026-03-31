Превышений ПДК веществ на проспекте Вахитова в Нижнекамске не выявлено

Замеры проводят на двух стационарных постах и с помощью двух передвижных лабораторий

Экологи проводят онлайн-мониторинг качества воздуха в Нижнекамске и его окрестностях.

В городе замеры выполняются на стационарных постах, расположенных на проспекте Вахитова и в деревне Ахтуба. Кроме того, задействованы две передвижные лаборатории.

По результатам отбора проб на проспекте Вахитова превышений предельно допустимой концентрации веществ не выявлено.

Отбор проб атмосферного воздуха проводят аккредитованные лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и «Нижнекамскнефтехима». Замеры выполняются на границах населенных пунктов и города Нижнекамска.

Что известно на данный момент о ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» — в материале «Реального времени».