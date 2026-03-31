«Бетсити Парма» станет соперником УНИКСа в полуфинале Winline Basket Cup

Пермский клуб победил белградскую «Мегу» (92:70) и прошел в «Финал четырех» турнира

Определился соперник казанского УНИКСа в полуфинале международного турнира Winline Basket Cup. Им стала пермская «Бетсити Парма», которая в последнем групповом матче квартета А победила белградскую «Мегу» со счетом 92:70.

«Финал четырех» турнира пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 апреля. В другой паре полуфинала ЦСКА встретится с питерским «Зенитом».

Ранее «Реальное время» писало, что проигрыш «Зениту» со счетом 77:85 не помешал УНИКСу занять первое место в группе Б и выйти в «Финал четырех».

Ариана Ранцева