Вдовам участников СВО предложили дать льготы при поступлении в вузы

Правкомиссия одобрила законопроект о бюджетном обучении по отдельной квоте при условии невступления в новый брак

Правительство России одобрило законопроект о введении льгот при поступлении в вузы для вдов участников СВО. Решение поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет ТАСС.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, правительство предлагает внести изменения в федеральный закон «Об образовании». Поправки предусматривают право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты для вдов и вдовцов ряда категорий граждан.

Речь идет о супругах участников боевых действий, военнослужащих, сотрудников силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел России и Федеральной службы исполнения наказаний, выполнявших боевые задачи, добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, а также военнослужащих Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Условием получения льготы является невступление в новый брак после смерти супруга или супруги.



Ариана Ранцева