Стоимость ремонта под ключ в России подорожала на 20%

Эксперты отмечают снижение спроса на ремонтные работы и уменьшение штата сотрудников в фирмах, которые занимаются подобными услугами

Фото: Максим Платонов

За последний год услуги по ремонту квартир под ключ подорожали на 20%, до 35 тыс. рублей за квадратный метр в среднем. Преимущественно на динамику цен повлияло подорожание материалов. Причем эксперты отмечают как снижение спроса на такие услуги, так и дефицит сотрудников в данной отрасли. Сколько стоит отремонтировать жилье в Казани, в какие сроки производится «преображение» недвижимости и что будет с ценами дальше — в материале «Реального времени».

Самые высокие расценки за евроремонт и дизайнерский ремонт

В среднем по России стоимость ремонта под ключ в квартире с учетом работ и материалов обойдется в 35 тыс. рублей за «квадрат». За последний год этот ценник вырос примерно на 20% из-за роста цен как на сами материалы, так и работы. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт в области строительства и ремонта Лев Халатов. В этом году ценник может вырасти еще на 20%, считает он.

Так, в Казани стоимость ремонтных работ под ключ варьируется от 4,5 тыс. в зависимости от конкретного вида работ, следует из данных с сайта одной из ремонтных компаний. Например, цены на косметический ремонт (легкое обновление ремонта стен, пола и потолка, замена старых обоев, укладка нового ламината и установка розеток) стоит от 4,5 тыс. рублей за «квадрат», а черновой ремонт (когда создаются инженерные сети, но сама квартира готовится к чистовой отделке) — от 6,5 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чуть дороже встанет чистовой ремонт (финишная отделка стен, потолков, укладка напольных покрытий, установка дверей), а именно от 9,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Еще выше ценник за евроремонт (от 12 тыс. рублей) и дизайнерский ремонт (от 14,5 тыс.). Первый тип включает в себя работу в соответствии с европейскими стандартами и разработку дизайна, а второй — ремонт с «творческой» составляющей.



Самые высокие расценки за капремонт (охватывает все этапы работ, включая демонтаж устаревших покрытий и коммуникаций, проведение черновой и чистовой отделки) — от 17,5 тыс. рублей за «квадрат».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В целом сами услуги по ремонту квартир за последний год не сильно подорожали, но все зависит от конкретной позиции. Например, укладка плитки подорожала на 20% за последний год, «малярка» — примерно на 10%. Стоимость остальных работ осталась в среднем на уровне прошлого года, — сказал «Реальному времени» директор компании «Ремонт для людей» Артем Ильясов.

Что касается сроков, то быстрее всего сделать косметический ремонт (от 10 дней) и черновой (от 15 дней). На чистовой ремонт уходит от 20 дней, на капитальный — от 40 дней, на евроремонт — от 50 дней, а на дизайнерский — от 65 дней.

«Людям стало сложнее брать ипотеки, поэтому и ремонты делают меньше»

В настоящее время, по словам экспертов, идет снижение спроса на ремонтные работы. Как подчеркнул Ильясов, люди все чаще пытаются сэкономить на ремонте, причем практически на всем, особенно на стоимости самих работ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спрос на ремонтные работы снижается не только из-за экономности граждан, но и из-за недоступности ипотеки, добавил Халатов.



— Людям стало сложнее брать ипотеки, приобретать квартиры, поэтому они и ремонты делают меньше. Помимо этого, застройщики сейчас, согласно указу президента, будут сами делать ремонт. Как следствие, определенный спад сейчас предвидится в компаниях, занимающихся отделкой квартир. Более того, он уже наблюдается с декабря 2025-го, — сказал эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин в начале текущего года предложил сделать обязательным включение параметров отделки в проектную документацию многоквартирных домов (сокр. МКД). Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал инициативу лидера, отметив, что такая своевременная мера повысит качество жилья и позволит населению сэкономить свои деньги на отделке. По его словам, в России до конца I квартала текущего года могут разработать ГОСТы по отделке МКД.

Кроме того, на снижение спроса влияют и боевые действия, которые ведутся в ряде регионов, подчеркнул Халатов.

«Многие уехали к себе домой»

Помимо снижения спроса, уменьшается и численность штата сотрудников, отметил Ильясов. Людей стало меньше как среди россиян, так и среди специалистов из ближнего зарубежья, обратил внимание Халатов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если мы говорим про людей, которые приехали к нам из Узбекистана, Таджикистана и других республик, то многие из них сейчас уехали к себе домой. Причем среди этих граждан есть большой класс мастеров с большим опытом, людей, кто может выполнять данные работы качественно, — поделился эксперт.

