ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 1 апреля

19:41, 31.03.2026

Курс доллара установлен на уровне 81,2504 рубля, евро — 93,2739 рубля

Банк России установил на 1 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 81,2504 рубля, что на 4,51 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 16,3 копейки, до 93,2739 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 3,65 копейки и составляет 11,7804 рубля.

