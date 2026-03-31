Заболеваемость гриппом в Татарстане выросла на 7% за неделю

Несмотря на рост, общий уровень заболеваний снижается четвертую неделю подряд, доля гриппа составляет 11%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 304 жителя Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Это несколько больше, чем на прошлой неделе, — на 7%. Тем не менее мы отмечаем снижение общей заболеваемости уже четвертую неделю. Снижается доля гриппа — сегодня она составляет 11%, — отметила Авдонина.

Уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 46%.

Ариана Ранцева