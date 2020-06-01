СМИ сообщили о результатах теста на наркотики девушки, в чью машину врезалась ДПС

Тест на наркотики девушки, в чью машину въехал экипаж ДПС, показал отрицательный результат.

Отмечается, что это результат второго теста, который она сделала сразу после первого, передает «Татар-информ».



В минувшие выходные машина ДПС врезалась в автомобиль, который они же и остановили. Девушку-водителя попросили быть понятой. После случившегося на место пригласили другой экипаж ДПС.

Девушку пригласили пройти медицинское освидетельствование, результат которого показал, что она принимала наркотики. Она утверждает, что ее подставили.



Сотрудника ГАИ, виновного в ДТП с участием машины, которую остановили инспекторы, привлекли к административной ответственности. Прокуратура проводит проверку.

