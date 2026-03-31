Объем подозрительных операций в России снизился на 19%

18:47, 31.03.2026

В 2025 году показатель составил 72,6 млрд рублей, следует из документов Банка России

Объем подозрительных операций в 2025 году снизился на 19%, по сравнению с 2024 годом, и составил 72,6 млрд рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Банка России.

Как отмечается в материалах регулятора, сохранению тенденции к сокращению таких операций способствовали меры Банка России и кредитных организаций.

Также важную роль сыграла работа платформы «Знай своего клиента» (платформа ЗСК), которая остается одним из ключевых информационных ресурсов в противодействии подозрительным операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее «Реальное время» писало, что ЦБ выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций за год.

