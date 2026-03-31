Азат Зиганшин: «Наша задача — привести республику в порядок»

С 1 апреля в Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

В Татарстане стартует экологический двухмесячник, во время которого жители республики всем миром наведут порядок на своей земле: уберут свалки, высадят деревья, поучаствуют в просветительских акциях. Этому был посвящен сегодняшний брифинг в Кабмине, однако министр экологии Азат Зиганшин и его первый заместитель Ильнур Губайдуллин осветили гораздо более широкую повестку. Так, министр рассказал о том, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в ближайшие годы будут расчищены челнинские реки Челна и Мелекеска, а еще в федеральное финансирование включена экореабилитация Ноксы в Казани. Министерство внимательно следит за тем, как будет протекать половодье, и, как и в былые годы, активно участвует в работе по регулированию уровня Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Проект реинтродукции сокола-балобана продолжен как минимум до 2030 года. А в Набережных Челнах пройдет крупный федеральный съезд «Вода России». Подробности — в репортаже «Реального времени» с брифинга.

Челна, Мелекеска и Нокса: чем займутся экологи Татарстана в ближайшие годы

С 1 апреля в Татарстане по традиции начинается экологический двухмесячник. Об этом объявил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин. Он обратил внимание собравшихся на то, что в этом году акцент в мероприятии сделан на памятные места, воинские захоронения, парки, названные в честь героев. Ведь экологический двухмесячник — 2026 посвящен Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Татарстане. Впрочем, задачи у экологов шире:

— Сегодня, когда сходит снег, мы видим не только первоцветы, но, к сожалению, и то, что накопилось за зиму. Наша задача — привести республику в порядок! — пообещал Азат Зиганшин.

Предваряя рассказ своего первого заместителя Ильнура Губайдуллина о подробностях экологического двухмесячника, министр обозначил основные задачи, которые природоохранное ведомство будет решать в 2026 году.

Продолжится работа над нацпроектом «Экологическое благополучие»: в его составе запланированы восемь природоохранных инициатив. Общее финансирование природоохранных инициатив в его рамках составит почти 3 млрд рублей, львиная доля из них направится на работы по федеральному проекту «Вода России». Уже идет расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах. Здесь же к 400-летию города запланирована экореабилитация реки Челны — как отметил Азат Зиганшин, это мероприятие было согласовано при поддержке президента России Владимира Путина. Не забудут и про Казань: в 2028 году начнется расчистка Ноксы — одного из самых значимых притоков Казанки.

Министр анонсировал важное мероприятие, которое пройдет в Набережных Челнах 16—17 апреля. Экологический съезд «Вода России» станет кульминацией работы Татарстана по формированию экологической культуры общества. 16 апреля пройдет расширенное совещание «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств из десятков субъектов Федерации. Приедет на заседание и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. 17 апреля Татарстан — пятикратный лидер Всероссийской акции «Вода России» — даст из Челнов торжественный старт новому сезону акции для всех 89 регионов страны.

«По прогнозам, со 2 апреля уровень воды начнет расти»

Продолжается работа по установлению границ водоохранных зон: на этот год запланированы работы на восьми водных объектах республики. Продолжится и высадка деревьев на берегах рек — в этом году подобраны два участка в Чистопольском и Арском районах. А что касается контроля качества воды, то Азат Зиганшин отметил положительную динамику: количество превышений ПДК в пробах воды по сравнению с прошлыми годами снижается. В первом квартале их было менее 10,5% от общего числа измерений.

Прямо сейчас Минэкологии занимается актуальным вопросом весны — половодьем. Важно одновременно обеспечить безопасный пропуск тающей воды, чтобы не допустить затопления территорий, и при этом сохранить необходимое ее количество на лето. Режим работы водохранилищ — Куйбышевского и Нижнекамского — устанавливается Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы. Сейчас группа заседает несколько раз в месяц, чтобы оперативно реагировать на обстановку. Экологи постоянно следят за уровнем воды — в этом им помогает программно-аппаратный комплекс «Гидрокаскад».

— Сейчас уровень воды у населенного пункта Верхний Услон составляет 51 метр по Балтийской системе. Для сравнения: нормальный уровень, который считается оптимальным для Куйбышевского водохранилища, — это 53 метра. То есть у нас в запасе для приема талых вод есть еще 2 метра. Для понимания: 2 метра — это 12 кубических километров, которые мы можем сейчас принять в качестве страховки для талых вод, — объяснил министр. — По прогнозам, со 2 апреля уровень воды начнет расти, и уже завтра пройдет очередное заседание Межведомственной рабочей группы, где определят дальнейший режим работы водохранилищ.

«Две птицы вернулись после зимовки в Татарстан. Это самый главный результат!»

Продолжится в Татарстане проект по возрождению сокола-балобана, который идет при поддержке «Казаньоргсинтеза». Как уже было известно ранее, за три года в дикую природу было выпущено 24 птенца, двое из них появились на свет в Казанском зооботсаду. Четыре взрослые птицы были переданы в зооботсад в 2024 году специально с целью выведения птенцов. В этом году, по словам Азата Зиганшина, ожидается выведение уже 4—5 птенцов, все они будут выпущены в Татарстане. К ним прибавятся еще 15 соколов, привезенных из специальных питомников. Таким образом, в 2026 году в небо Татарстана вылетят 20 соколов-балобанов. Все эти усилия направлены на возрождение волжской популяции этой горделивой птицы.

— По поручению Рустама Нургалиевича Минниханова проект расширяет географию: выпуск птиц пройдет не только в Камско-Устьинском районе, но и на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. В дальнейшем эту работу решено продолжать до 2030 года. Мы разработали проект, который перерос уже в программу, предусматривающую выпуск в природу ежегодно порядка 20 птиц. При поддержке Минприроды России мы получили трекеры с GPS-навигаторами. С их помощью отслеживаем судьбу выпущенных птиц. Ученые подтвердили, что две птицы вернулись после зимовки в Татарстан. Это самый главный результат! Мы для себя сейчас ставим задачу, чтобы 50% выпущенных птиц возвращались в Татарстан, — рассказал министр экологии, отвечая на вопрос «Реального времени» о дальнейшей судьбе проекта.

Жалоб на несанкционированные свалки меньше на 53%, а статистику по воздуху портит битумный завод

Возвращаясь к двухмесячнику, первый заместитель министра Ильнур Губайдуллин рассказал, что в этом году еще до его начала в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 582 обращения — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (950 обращений). Структура экологических проблем изменилась, по сравнению с 2025 годом. Количество жалоб на несанкционированные свалки сократилось на 53%. Зато резко возросло число обращений по воздуху. Ильнур Губайдуллин объяснил это деятельностью битумного завода ООО «Астра Синтез» в Высокогорском районе:

— Очень много обращений по нему поступает: в том числе и повторные, и многократные, и коллективные. Сначала предприятие не стояло на учете (все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны встать на учет). Встали на учет они как объект третьей категории — это значит, что они подлежат региональному надзору. В 2025 году были нарушения, соответствующие меры были приняты. В этом году обращения продолжились. Сейчас начата проверка — до 26 апреля она приостановлена (на период изучения запрошенных документов), идет проверка Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой. Привлечены Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор и муниципальная администрация. Тщательную проверку проводим, об итогах позже сообщим.

Заявки поступают и через систему «Народный контроль»: на конец марта в ней находится 75 нерешенных уведомлений по категории «Свалки». Руководителям исполкомов районов Ильнур Губайдуллин посоветовал взять ситуацию на свой контроль. Со своей стороны Министерство экологии держит руку на пульсе, ситуация по каждому из таких обращений будет проверена: инспекторы выезжают на места по каждому обращению.

В период проведения акции, как и в прошлые годы, будут проводиться совместные объезды территории, рейды, облеты, чтобы не пропустить ни одного нарушения.

— Рассматриваем еще применение беспилотных авиационных систем — будем стремиться к тому, чтобы их активно использовать. Разумеется, если получим все соответствующие разрешения и согласования, — рассказал первый заместитель министра экологии.