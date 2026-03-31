Казанский «Водоканал» во второй раз провел турнир по волейболу совместно со студентами колледжей

Это стало очередным шагом в работе по профориентации на предприятии

МУП «Водоканал» провело в своем спортивном комплексе волейбольный турнир между сотрудниками предприятия и студентами из пяти казанских колледжей. Турнир — это один из способов коммуникации предприятия со своими потенциальными будущими сотрудниками. «Реальное время» поговорило с сотрудниками «Водоканала» — о профориентации, о возможностях для молодежи, о труде 2300 работников одного из старейших предприятий города. И о том, какое большое место занимает на современном предприятии спортивная жизнь.

Битва поколений: напряженная игра определила победителей

В спортивном комплексе казанского МУП «Водоканал» прошли волейбольный турнир и викторина, посвященные Дню работника коммунального хозяйства. Команда сотрудников компании соревновалась со студенческими командами из пяти казанских колледжей.

Студенты из автотранспортного техникума, энергетического, строительного, технологического и политехнического колледжей приехали не только чтобы сразиться с опытными соперниками, но и для того, чтобы поближе познакомиться с предприятием, которое, возможно, станет их местом работы.

Студенты из автотранспортного техникума, энергетического, строительного, технологического и политехнического колледжей приехали не только чтобы сразиться с опытными соперниками, но и для того, чтобы поближе познакомиться с предприятием, которое, возможно, станет их местом работы. Перечисленные колледжи готовят профессионалов как раз по тем специальностям, которые здесь требуются.

Перед началом турнира перед студентами выступили представители руководства и сотрудники предприятия. Руководители рассказали о возможностях трудоустройства, о вакансиях, о том, какие условия для работы здесь созданы. А в качестве примера для будущих коллег сотрудники рассказали о том, как сами пришли сюда со студенческой скамьи, повысили свою квалификацию и выросли по карьерной лестнице.

Победила в турнире команда Казанского технологического колледжа, серебро завоевал Казанский энергетический колледж, а бронзу — Казанский автотранспортный техникум. Казанский политехнический колледж остался на почетном четвертом месте. Призерам соревнований вручили кубки, памятные медали и сертификаты.

Перед началом турнира перед студентами выступили представители руководства и сотрудники предприятия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди гостей турнира был руководитель производственного направления студенческих отрядов Республики Татарстан Евгений Ампилогов. Эта организация занимается устройством молодежи на промышленные предприятия республики. В беседе с «Реальным временем» он отметил, что проведение турниров такого рода — замечательная практика, во время которой студенты могут познакомиться со своими будущими коллегами. А кроме того, по его мнению, в работе с будущими молодыми специалистами важно не только профессиональное обучение и развитие навыков по специальности, но и поддержание физической формы, и помощь в развитии своих талантов, будь то спорт или творчество.

— Студотряды Татарстана уже 5 лет сотрудничают с «Водоканалом» — начинали с десяти студентов, а в прошлом году трудоустроили уже 115 человек из колледжей республики. Предприятие было признано лучшим работодателем 2025 года в нашем рейтинге предприятий РТ, — рассказывает наш собеседник.

Словом, профориентационная работа выходит на новый уровень: теперь кадровики не только сами идут в колледжи и техникумы, чтобы приглашать студентов на практику и впоследствии на работу. Теперь студентов с удовольствием принимают и в стенах самого предприятия, чтобы познакомиться с ними и наладить связь задолго до того, как они придут сюда с трудовыми книжками.

«Сейчас идет большая конкуренция за студентов»

Начальник службы управления персоналом Людмила Арсланова объяснила «Реальному времени»:

— Уже второй год подряд мы организуем турнир по волейболу между студенческими командами и нашими сотрудниками. Помимо непосредственно спортивной составляющей, мы еще хотели бы донести до студентов важные правила пользования коммуникациями и рассказать о нашем предприятии.

А рассказывать есть о чем. МУП «Водоканал» — очень большая структура. Здесь работают 2,3 тысячи человек, 600 из них — инженерно-технический персонал. В ведении предприятия 220 водопроводных и канализационных насосных станций и 8 крупных объектов: среди них и Волжский водозабор, и биологические очистные сооружения Казани, и другие. У огромного предприятия есть множество вспомогательных служб. Например, автотранспортный цех, в котором более 300 машин.

Людмила Арсланова рассказывает, что турнир организуется уже во второй раз. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такое большое коммунальное хозяйство требует постоянного пополнения кадров самой разной специализации — не только привычных слесарей и сварщиков, но и электриков, КИПовцев, инженеров. Есть в штате «Водоканала» даже кинолог и водолаз! И конечно, «Водоканал» обращается к молодежи, к студентам профильных колледжей и вузов — с тем, чтобы не только привести их на практику, но и трудоустроить с оплатой отработанных месяцев.

— Сейчас идет большая конкуренция за студентов, поэтому мы регулярно выезжаем на очные встречи в колледжи и приглашаем ребят к себе. У нас есть возможность предлагать студентам не просто бесплатную практику — они могут прийти к нам, пообщаться с начальником подразделения и устроиться на оплачиваемую стажировку. Молодых сотрудников мы распределяем в бригады по два человека, за ними закрепляется наставник, и дальше они на собственном опыте осваивают профессию, — рассказывает глава кадровой службы предприятия.



«Занимаются люди от мала до велика, от вчерашних студентов до людей солидного возраста»

Заведующий спортивным комплексом предприятия Александр Петрунин работает здесь уже одиннадцатый год. Он рассказывает, что в спортзал после работы может прийти каждый сотрудник, чтобы позаниматься волейболом, баскетболом, бильярдом, настольным теннисом, шашками, шахматами, дартсом, покачать мышцы на тренажерах, побегать на беговой дорожке. В комплексе есть многофункциональный зал для командных видов спорта, тренажерный зал, бильярдная. А для женской части коллектива приглашаются инструкторы из Поволжской академии спорта, чтобы проводить групповые занятия по фитнесу.

«По мере возможности занимаем призовые места», — рассказывает руководитель спорткомплекса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Каждый день сюда приходят заниматься порядка 40 человек — кто-то во время обеда, кто-то по окончании смены. Занимаются люди от мала до велика, от вчерашних студентов до людей солидного возраста. У нас есть сотрудница, ей недавно исполнилось 70 лет — и она очень активна. Принимает участие и в «Лыжне России», и бегает. Она у нас спортивная душа! Ежегодно мы проводим Спартакиаду внутри предприятия по 8 видам спорта, участвуем во всех городских соревнованиях. По мере возможности занимаем призовые места, — рассказывает руководитель спорткомплекса.

Кстати, доступ в спорткомплекс «Водоканала» могут получить и студенты, которые проходят здесь практику и заинтересовались работой на предприятии. Путем совместных тренировок они вливаются в коллектив заранее, еще до того, как получат диплом и придут работать. И это тоже часть профориентации.

Заведующий спортивным комплексом предприятия Александр Петрунин работает здесь уже одиннадцатый год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«У себя в кабинете я руководитель, а здесь на площадке — такой же игрок, как и остальные»

Андрей Полковников, заместитель начальника Центра капитального строительства МУП «Водоканал», работает на предприятии недавно — с 2023 года. Отдел этот занимается реконструкцией сетей по всему городу, реконструкцией канализационных и водопроводных насосных станций, очистных сооружений. А отдыхать и сбрасывать напряжение наш собеседник приходит в спортзал.

— Спорт — это необходимая активность в жизни. Это продлевает нашу жизнь. Мы занимаемся регулярно, руководство построило такой прекрасный зал, здесь у нас проходят тренировки и соревнования. И знаете, в команде все равны — в спорте нет ни рангов, ни руководителей, ни начальников. У себя в кабинете я руководитель, а здесь на площадке — такой же игрок, как и остальные, — рассуждает Андрей Полковников.

Андрей Полковников, заместитель начальника Центра капитального строительства МУП «Водоканал», работает на предприятии недавно — с 2023 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведущий инженер контрактной службы предприятия Радик Тимербаев защищал честь своей команды на турнире. Он работает здесь 20 лет — со студенческой скамьи, и в свободное от работы время регулярно приходит тренироваться в спорткомплексе.

— Со студентами играть нам очень интересно. Боремся с молодежью. Видно, что у ребят высокий класс игры. Но ведь и мы не зря тренируемся каждую неделю! — улыбался перед соревнованиями инженер.

«Мы приходим сюда работать, и от нас ждут результата — у нас нет права на ошибку»

Ильгиз Шакиров — главный инженер очистных сооружений Казани. Он работает на «Водоканале» 13 лет — пришел студентом 4-го курса КНИТУ-КХТИ на должность мастера смены, через 6 лет руководство заметило его и повысило до нынешней должности. Он рассказывает:

— Раньше я думал, что «Водоканал» — не то место, где хочется работать. Но это ощущение быстро развеялось. Что я здесь увидел? Появилось много возможностей для молодежи — их предоставляет молодежный комитет. Профсоюз поддерживает сотрудников. И даже сегодняшний турнир — тоже часть этой масштабной заботы о работниках. Даже о тех, которые еще не пришли сюда работать, но, возможно, станут нашими коллегами в будущем.

По словам Ильгиза Шакирова, занятия спортом или другой совместный досуг сотрудников — необходимы. Ведь, помимо рабочих взаимоотношений с коллегами, должен происходить неформальный тимбилдинг.

— Ошибочен стереотип о том, что на наше предприятие можно только жаловаться. Для того, чтобы в вашем кране появилась вода, а стоки ушли в канализацию, проделывается огромная работа более двух тысяч людей. Мы приходим сюда работать, и от нас ждут результата — у нас нет права на ошибку, ведь Казань — третья столица России. И в этой связи, чтобы эффективнее вместе трудиться, особенно важно поддерживать хорошие отношения с коллегами, — заключает наш собеседник.