Цена золота превысила $4700 за тройскую унцию на Comex

Фьючерс на июнь 2026 года впервые с 20 марта поднялся выше $4700, серебро при этом выросло на 6,67% до $75,275 за унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex впервые с 20 марта 2026 года превысила $4700 за тройскую унцию, пишет ТАСС.

По данным на 21:10 мск, цена золота выросла на 3,15% и достигла $4701,1 за тройскую унцию. К 21:25 мск рост замедлился до $4 694,9 за унцию (+3,01%).

Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года в это же время торговался на уровне $75,275 за тройскую унцию, увеличившись на 6,67%.

Ариана Ранцева