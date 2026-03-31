Новости экономики

05:36 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Цена золота превысила $4700 за тройскую унцию на Comex

21:56, 31.03.2026

Фьючерс на июнь 2026 года впервые с 20 марта поднялся выше $4700, серебро при этом выросло на 6,67% до $75,275 за унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex впервые с 20 марта 2026 года превысила $4700 за тройскую унцию, пишет ТАСС.

По данным на 21:10 мск, цена золота выросла на 3,15% и достигла $4701,1 за тройскую унцию. К 21:25 мск рост замедлился до $4 694,9 за унцию (+3,01%).

Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года в это же время торговался на уровне $75,275 за тройскую унцию, увеличившись на 6,67%.

Ранее «Реальное время» писало, что Фьючерсы Brent на июнь снизились более чем на 4%.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть648.3
  • Нижнекамскнефтехим76.05
  • Казаньоргсинтез64
  • КАМАЗ77.2
  • Нижнекамскшина38.75
  • Таттелеком0.681