Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лидеры выразили озабоченность деградацией военно-политической обстановки и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гибелью мирных жителей, а также разрушением энергетической, промышленной и другой гражданской инфраструктуры.

Стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий для мирного урегулирования конфликта при соблюдении законных интересов всех государств региона, с которыми Россия поддерживает дружественные и взаимовыгодные отношения.

Также лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов, которые развиваются по многим направлениям.

Ранее «Реальное время» писало, что российский лидер заявил, что Москва предприняла значительные усилия для содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска компромиссных решений. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты также играли активную роль в этом процессе.