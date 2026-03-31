Во время ЧП в Нижнекамске погибли два человека

Еще восемь человек госпитализированы, 64 — получили легкие травмы

Во время пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погибли два человека. Ранее была информация об одном погибшем и 50 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе СИБУРа.

В ликвидации пожара задействовано 150 специалистов МЧС и 54 единицы техники. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, восемь госпитализированы, еще 64 человека получили легкие травмы, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. На данный момент им оказана медицинская помощь на месте.

— Узнать информацию о пострадавших на предприятии можно по телефону горячей линии: 8 (8555) 32-22-01, — сообщил мэр города Радмир Беляев.

Ранее МЧС РТ сообщило о локализации пожара в Нижнекамске.

Наталья Жирнова