Нападающий «Ак Барса» установил рекорд Кубка Гагарина по скорости гола
Галимов забросил шайбу в матче с «Трактором» на 7-й секунде встречи
Артем Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории Кубка Гагарина.Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».
Нападающий отличился на 7-й секунде матча против «Трактора», установив рекорд турнира по скорости заброшенной шайбы.
Ранее «Реальное время» писало, что «Ак Барс» обыграл «Трактор» в Челябинске, счет в серии стал 3:1 в пользу казанцев.
