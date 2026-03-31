Алексей Кузнецов рассказал о подготовке к финалу кубка России по плаванию

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Главный тренер сборной РТ и спортивного клуба «Синтез» по плаванию Алексей Кузнецов рассказал о подготовке к финалу Кубка России:

— Подготовка идет по плану, Андрей Минаков находится на тренировочном мероприятии в США, до этого в составе сборной России он проходил подготовку в Армении.

Напомним, на втором этапе Кубка России в Обнинске Минаков показал первый результат по России, обогнав своего соперника на 0,04 сек.

— Эти соревнования были промежуточными после нескольких сборов состава сборной РФ, тем не менее результат хороший. Сейчас мы занимаемся плотной подготовкой к финалу, где будет осуществлен отбор на грядущий чемпионат Европы, — сказал Кузнецов.

