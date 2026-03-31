Алексей Кузнецов рассказал о подготовке к финалу кубка России по плаванию
Андрей Минаков находится на тренировочном мероприятии в США, до этого в составе сборной России он проходил подготовку в Армении
Главный тренер сборной РТ и спортивного клуба «Синтез» по плаванию Алексей Кузнецов рассказал о подготовке к финалу Кубка России:
— Подготовка идет по плану, Андрей Минаков находится на тренировочном мероприятии в США, до этого в составе сборной России он проходил подготовку в Армении.
Напомним, на втором этапе Кубка России в Обнинске Минаков показал первый результат по России, обогнав своего соперника на 0,04 сек.
— Эти соревнования были промежуточными после нескольких сборов состава сборной РФ, тем не менее результат хороший. Сейчас мы занимаемся плотной подготовкой к финалу, где будет осуществлен отбор на грядущий чемпионат Европы, — сказал Кузнецов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».