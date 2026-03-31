Гидрометцентр дал прогноз на вегетационный период 2026 года в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2026 года на территории Татарстана. Период охватывает месяцы с апреля по сентябрь.

Согласно прогнозу, в апреле средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Многолетняя норма для этого месяца составляет 5,4°C. Количество осадков прогнозируется около нормы, при среднем многолетнем значении 30 мм.

В мае температура ожидается около нормы. Средняя многолетняя температура составляет 13,6°C. Осадки также прогнозируются около нормы, при среднем значении 41 мм.

В июне средняя температура прогнозируется около нормы, при многолетнем значении 17,8°C. Количество осадков ожидается около нормы, средняя месячная сумма — 60 мм.

Реальное время / realnoevremya.ru

В июле синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Многолетняя средняя температура месяца составляет 19,9°C. Осадки ожидаются около нормы, при среднем значении 56 мм.

В августе температура, по прогнозу, будет около нормы. Средняя многолетняя температура составляет 17,7°C. Осадки также ожидаются около нормы, при среднем показателе 54 мм.

В сентябре температура прогнозируется около нормы. Средняя многолетняя температура месяца — 11,9°C. При этом количество осадков может быть меньше нормы, средняя месячная сумма составляет 48 мм.

В гидрометцентре отметили, что в течение теплого периода 2026 года вероятностный прогноз может корректироваться по мере выхода ежемесячных прогнозов.

Ариана Ранцева