Застройщик ЖК «Нова» построит ТЦ в поселке «Султан Ай» в Казани

Торговый центр площадью 1500 кв. м. планируют возвести к 2030 году

В Советском районе Казани на территории коттеджного поселка «Султан Ай» построят торговое здание с функциями спорта. Исполком Казани готовится внести изменения в проект планировки территории. Как выяснило «Реальное время», проект реализует бизнесмен Марат Галимов, бенефициар ГК «Новастрой», которая возводит ЖК «Нова» на месте ресторана «Акчарлак». По мнению экспертов, формат таких районных ТЦ в условиях активной жилой застройки и острого дефицита инфраструктурных объектов на периферии города сейчас очень востребован и будет быстро поглощен рынком. Подробности — в материале «Реального времени».

В «Султан Ай» построят ТЦ с функцией спорта

В Казани проходит экспертизу постановление исполкома города по внесению изменений в проект планировки территории «Султан Ай». Власти города дополнили раздел объектов капитального строительства новой строкой — это «объект обслуживания населения с функцией спорта и торговли». Здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров возведут на въезде в поселок со стороны Мамадышского тракта, вдоль первой линии домов.

Территория застройки чуть более 0,4 га представляет собой шесть объединенных участков ИЖС — каждый примерно по шесть соток. Согласно документу, архитектурно-строительное проектирование объекта продлится до четвертого квартала 2026 года, само строительство должно завершиться в третьем квартале 2030 года. Судя по чертежу, это будет протяженное вдоль дороги здание с наземной парковкой на 31 машино-место и максимальной разрешенной высотой в три этажа. Эскизный проект уже разработан, но окончательно еще не согласован. Можно лишь предполагать, как будет выглядеть будущий торговый объект в поселке.

Формат таких торговых центров районного масштаба обычно предусматривает продажу товаров первой необходимости и оказание услуг повседневного спроса: ремонт обуви, химчистку, салон красоты. В большинстве случаев основным якорным арендатором выступает продуктовый супермаркет. Торговая зона ТЦ распространяется на территорию 5—10 минутной пешеходной доступности и по количеству покупателей охватывает до 10 000 человек.

«Это будет торговый объект формата стрит‑ретейл»

Как сообщил источник «Реального времени», разработчиком проекта торгового центра выступает ООО «Архитектурно-строительная компания «Эсфоэс Архитектс», заказчиком — индивидуальный предприниматель Галимов Марат Ильдусович. Последний также известен как бенефициар группы «Новастрой», которая возводит крупные жилые комплексы в Казани — ЖК «Нова» на месте ресторана «Акчарлак» и ЖК «Максат» на ул. Камала.

Всех деталей строительства торгового здания в «Султан Ай» застройщик пока не стал раскрывать, а разработчики проекта поделились информацией о том, на какие функции оно будет рассчитано.

— Это будет торговый объект формата стрит‑ретейл. «Султан Ай» — небольшой поселок, и сейчас в нем отсутствуют какие-либо виды сервисов. Поэтому в составе нового комплекса запланированы продуктовый магазин, аптеки и другие торговые точки, призванные обеспечить жителей этого населенного пункта и прилегающего района всеми необходимыми сервисными услугами, — сообщил основатель архбюро S4S/Architects Ринат Гарипов.

По его словам, торговое здание будет одноэтажным. Что касается спортивной составляющей, в здании есть разбивка помещений под эту функцию, но кто займет эти площади — фитнес-центр или спортзал, пока сказать сложно. «Делаем под арендаторов, в основном для торговли и сервисных услуг — офисов здесь не будет. Все для обслуживания местного населения», пояснил архитектор.

«Объект важен для развития инфраструктуры в Казанской агломерации»

Жилой массив «Султан Ай» — коттеджный поселок в черте Казани, расположен в Советском районе рядом с селом Константиновка и федеральной трассой М-7. С двух сторон окружен лесом, рядом — озеро Чебакса. Из инфраструктуры здесь есть детская и спортивная площадки, магазин, административное здание, гостевая парковка, охраняемый периметр и дороги.

Проект планировки территории «Султан Ай» предполагает создание поселения на 3,7 тысячи жителей, площадь — почти 200 га малоэтажной застройки. Количество участков — 1 280. Здесь планируется возвести более 200 тысяч кв. м жилья. Так что новый торговый комплекс в перспективе будет обслуживать большой жилой район.

— Это интересный объект. Конечно, он не окажет масштабного влияния на всю восточную часть города — все‑таки его площадь всего 1 500 «квадратов». Но он важен с точки зрения развития инфраструктуры. Сейчас растет востребованность небольших торговых и торгово‑развлекательных центров в пригородах и окрестностях. В поселке Камыш Пестречинского района на въезде открыли ТЦ, и жизнь здесь заметно оживилась. Поэтому новый объект в «Султан Ай» однозначно благоприятно скажется на развитии территории, — уверен вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

По его мнению, благодаря удобному расположению торговый комплекс будет привлекать и жителей прилегающих территорий: «Сейчас наблюдается тенденция к строительству таких объектов в пригородных районах. Это связано с активным развитием Казанской агломерации. За последние пять лет появилось много новых поселков, идет развитие старых — соответственно, растет население и его потребности. Поэтому небольшие ТЦ площадью 1—1,5 тыс. кв. м очень востребованы».

В текущих экономических условиях, когда многие инвесторы осторожничают и не запускают новые крупные проекты, в этом сегменте недвижимости сложилась другая ситуация. Как отметил собеседник издания, чаще всего в такие центры заходят крупные ретейлеры — например, «Пятёрочка», «Верный» и другие торговые сети, поскольку спрос на продукты питания стабилен.

Остальную часть площадей займут небольшие магазины: пивные лавки, табачные киоски и другие точки с товарами повседневного спроса. Если в комплексе будет развлекательная или спортивная зона, это еще больше повысит его привлекательность, считает Андрей Савельев. «Вот если бы строили торговый центр площадью в 5 тысяч кв. м, его было бы тяжело заполнить арендаторами. Но объект до 1,5 тысячи «квадратов» рынок скушает легко — он будет рентабельным», — убежден эксперт.

«Сейчас люди уже не ездят раз в неделю в крупные магазины — все изменилось»

— Я считаю, любые проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры в пригороде и вокруг Казани, будут пользоваться популярностью. Люди уже не готовы ездить из «Султан Ая» в город ради получения каких‑либо услуг — им гораздо удобнее приобретать все необходимое рядом с домом. Поэтому такой подход, на мой взгляд, абсолютно оправдан. Взять новый комплекс на выезде рядом с «Царево Village» — там ставки аренды оказались настолько высокими, что даже Казань могла бы им позавидовать, — привел пример гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

В таких локациях выбор торговых площадей ограничен, поэтому арендодатели получают возможность повышать ставки. С точки зрения инвестиций в недвижимость — это очень выгодно, отметил спикер. Правда, есть важный нюанс: если один крупный арендатор съедет, найти ему замену бывает непросто. Например, если уходит «Пятёрочка», то «Магнит» может и не захотеть занять ее место — и наоборот. Поэтому оптимальное решение для таких ТЦ — это диверсификация. Если объект разделен на небольшие лоты с разными видами бизнеса, он становится более устойчивым, пояснил эксперт.

— Это действительно хорошая стратегия — я полностью ее поддерживаю. Сейчас люди уже не ездят раз в неделю в крупные магазины и не набирают полные машины товаров. Все изменилось: человек может пешком дойти до магазина рядом с домом, купить продукты, подстричься, позаниматься спортом и вернуться. Так он экономит время и укладывается в разумный бюджет. С учетом этой тенденции количество подобных инфраструктурных объектов будет расти. Особенно с учетом общего развития поселков в регионе. Возможность получить услуги и приобрести товары рядом с домом — это то, что сейчас действительно нужно людям, — считает Юрий Чикиров.

Проект «Султан Ай» на первых порах развивался непросто. В 2016 году поселок оказался в центре скандала из-за аферы по распродаже муниципальной земли площадью почти в половину Высокогорского района — 95 га. В мошенничестве тогда обвиняли предпринимателя Раифа Кадырова — супруга экс-замглавы Минпромторга РФ Гульназ Кадыровой. Покупатели спорных участков остались без земли и денег.

Через год всплыли новые проблемы, когда в Казани проходили публичные слушания по проекту планировки территории «Султан Ай». В поселке возникли сложности с сетями в первой очереди застройки, и проект планировки был призван исправить эти замечания.