Рынок акций РФ снизился, индекс Мосбиржи опустился ниже 2780 пунктов

19:28, 31.03.2026

По итогам торгов индекс составил 2776,37 пункта (-0,9%), индекс РТС — 1076,44 пункта (-0,8%)

Рынок акций РФ снизился, индекс Мосбиржи опустился ниже 2780 пунктов
Фото: Артем Дергунов

Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Сдерживающим фактором для продавцов выступали высокие цены на нефть. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2780 пунктов — к уровню пятинедельной давности, сообщает Интерфакс.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2776,37 пункта (-0,9%), индекс РТС — 1076,44 пункта (-0,8%).

Лидерами снижения стали акции «АЛРОСА» (-2,3%), «Татнефти» (-2%) и «НОВАТЭКа» (-1,9%).

Ариана Ранцева

Экономика Татарстан

Фондовый рынок
  • Татнефть648.3
  • Нижнекамскнефтехим76.05
  • Казаньоргсинтез64
  • КАМАЗ77.2
  • Нижнекамскшина38.75
  • Таттелеком0.681