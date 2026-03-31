Рынок акций РФ снизился, индекс Мосбиржи опустился ниже 2780 пунктов
Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Сдерживающим фактором для продавцов выступали высокие цены на нефть. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2780 пунктов — к уровню пятинедельной давности, сообщает Интерфакс.
По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2776,37 пункта (-0,9%), индекс РТС — 1076,44 пункта (-0,8%).
Лидерами снижения стали акции «АЛРОСА» (-2,3%), «Татнефти» (-2%) и «НОВАТЭКа» (-1,9%).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».