«Ак Барс» победил «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф

Счет пятого матча — 2:1, серия завершилась 4:1, решающую шайбу в овертайме забросил Дмитрий Яшкин

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в пятом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 2:1 и вышел во второй раунд. Счет в серии стал 4:1 в пользу казанцев.

Артем Галимов открыл счет уже на седьмой секунде матча, забив самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ. Во втором периоде челябинцы сравняли счет, но в овертайме Дмитрий Яшкин забросил решающую шайбу.

В следующем раунде плей-офф «Ак Барс», вероятно, встретится с минским «Динамо». Первый матч может состояться 9 апреля в Минске.



Ариана Ранцева