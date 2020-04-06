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Главное за выходные: запрет на пени по услугам ЖКХ, упрощенная система регистрации и помощь врачам

07:00, 06.04.2020
Главное за выходные: запрет на пени по услугам ЖКХ, упрощенная система регистрации и помощь врачам
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 6 апреля.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировой кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса нового типа, еще заявит о себе.
    По его словам, следует подготовиться к этому кризису.
  • Правительство запретило начислять пени при оплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Также управляющим компаниям временно запрещается отключать неплательщикам доступ к услугам.
  • Погорельцы торговых центров РТ потребовали от бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева помощи в спасении бизнеса. Предприниматели отметили, что много лет работали сами на себя, платя налоги и пополняя казну. Абдулганиев же предложил торговцам переходить на онлайн-продажи.
  • Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков. Чтобы получить пропуск на выход из дома достаточно отправить СМС-сообщением на короткий номер 2590 только номер паспорта. В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа.
  • «Рубин» предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров футбольный клуб предложил переоборудовать под госпиталь за свой счет. Его пока держат в резерве, но потребуется оборудование и персонал.
  • К борьбе с коронавирусом подключились и предприниматели. Так, одна из автомастерских Казани предложила свою помощь для медиков скорой помощи. Если на дежурстве автомобиль сломается, водители скорых могут обратиться за бесплатной помощью автомобилю. А один из владельцев цветочного магазина в Казани передал букеты цветов медикам Республиканской клинической инфекционной больницы.
Общество Татарстан
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