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Бизнес-омбудсмен РТ предложил торговцам переходить на онлайн-продажи

12:58, 05.04.2020 2
Бизнес-омбудсмен РТ предложил торговцам переходить на онлайн-продажи
Фото: «Реальное время»

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил торговцам переходить на онлайн-продажи. Об этом он заявил на антикризисном онлайн-интенсиве для предпринимателей.

«Пандемия коронавируса лишь ускорила необратимые процессы перехода на работу в онлайн-режиме. В Татарстане есть вся необходимая поддержка интернет-ретейлеров, а главное, есть огромное желание развивать онлайн-торговлю» — сказал бизнес-омбудсмен РТ.

Ранее погорельцы торговых центров РТ потребовали от Абдулганиева помощи в спасении бизнеса.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:01
    Фарид вы о чем говорите
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  • Анонимно 14:53
    он уже давно в онлайне
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