Бизнес-омбудсмен РТ предложил торговцам переходить на онлайн-продажи

Фото: «Реальное время»

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил торговцам переходить на онлайн-продажи. Об этом он заявил на антикризисном онлайн-интенсиве для предпринимателей.

«Пандемия коронавируса лишь ускорила необратимые процессы перехода на работу в онлайн-режиме. В Татарстане есть вся необходимая поддержка интернет-ретейлеров, а главное, есть огромное желание развивать онлайн-торговлю» — сказал бизнес-омбудсмен РТ.

Ранее погорельцы торговых центров РТ потребовали от Абдулганиева помощи в спасении бизнеса.

