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В Казани автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи

07:49, 04.04.2020 2
В Казани автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи
Фото: @kvm_motors

Одна из автомастерских Казани предложила свою помощь для медиков скорой помощи. Если на дежурстве автомобиль сломается, водители скорых могут обратиться за бесплатной помощью автомобилю.

«Если вы во время дежурства и не только столкнулись с техническими проблемами и поломками. Можете смело на нас рассчитывать. Мы можем приехать как к месту, так и принять у себя! Мы прекрасно понимаем , что ремонт дежурных авто это ответственный момент, который регламентируется законом! Мы предлагаем помощь, когда проблема уже есть и у вас нет возможности ее устранить своими силами», — сказано в сообщении.

Мастера обещают, что работы и требуемые запчасти обойдутся для скорой помощи бесплатно.

ОбществоАвто Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:55
    Это хорошо конечно. Но после этого власть перестанет финансироват ремонт машин скорой помощи. скажут сами решайте вопросы.итд..И так все больницы закрыли оптимизацию провели и чтт в итоге получили?
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  • Анонимно 09:04
    молодцы
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