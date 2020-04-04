В Казани автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи
Одна из автомастерских Казани предложила свою помощь для медиков скорой помощи. Если на дежурстве автомобиль сломается, водители скорых могут обратиться за бесплатной помощью автомобилю.
«Если вы во время дежурства и не только столкнулись с техническими проблемами и поломками. Можете смело на нас рассчитывать. Мы можем приехать как к месту, так и принять у себя! Мы прекрасно понимаем , что ремонт дежурных авто это ответственный момент, который регламентируется законом! Мы предлагаем помощь, когда проблема уже есть и у вас нет возможности ее устранить своими силами», — сказано в сообщении.
Мастера обещают, что работы и требуемые запчасти обойдутся для скорой помощи бесплатно.ОбществоАвто Татарстан
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