В Казани автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи

Фото: @kvm_motors

Одна из автомастерских Казани предложила свою помощь для медиков скорой помощи. Если на дежурстве автомобиль сломается, водители скорых могут обратиться за бесплатной помощью автомобилю.

«Если вы во время дежурства и не только столкнулись с техническими проблемами и поломками. Можете смело на нас рассчитывать. Мы можем приехать как к месту, так и принять у себя! Мы прекрасно понимаем , что ремонт дежурных авто это ответственный момент, который регламентируется законом! Мы предлагаем помощь, когда проблема уже есть и у вас нет возможности ее устранить своими силами», — сказано в сообщении.

Мастера обещают, что работы и требуемые запчасти обойдутся для скорой помощи бесплатно.