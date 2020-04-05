Правительство отменило пени за неоплату ЖКХ, сообщают СМИ

Правительство запретило начислять пени при оплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля, однако он еще не опубликован.

Согласно указу, начисление пеней приостанавливается за жилищно-коммунальные услуги, взносы за капремонт. Также управляющим компаниям временно запрещается отключать неплательщикам доступ к услугам, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что в Татарстане за два месяца 2020 года уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94%, за февраль — 94,2%.

