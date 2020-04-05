Кремль посоветовал готовиться к мировому кризису

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировой кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса нового типа, еще заявит о себе.

По его словам, следует подготовиться к этому кризису.

Также Песков в разговоре с журналистом ВГТРК признал, что продление нерабочих дней — это огромная нагрузка на экономику страны.

Кроме того, в Кремле прокомментировали кризис цен на нефть. Пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти и не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+.

Ранее экс-министр экономики России Яков Уринсон заявил, что на поддержку бизнеса в России возможно направить $100 миллиардов.