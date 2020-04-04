«Рубин» предложил переоборудовать здание своей академии под госпиталь

«Рубин» предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Наша страна — в тяжелом положении, поэтому нельзя что-то требовать, а это мы должны помогать. Предлагали даже отдельно стоящее здание академии «Рубина» площадью 5 тысяч квадратных метров за свой счет переоборудовать под госпиталь. Его пока держат в резерве, но потребуется оборудование и персонал. Мы понимаем, что нужны усилия всех, чтобы победить этот вирус», — заявил Сайманов.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что казанский «Рубин» перевел воспитанников своей футбольной академии на дистанционное обучение.

За последние сутки в Татарстане не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания. Шестеро пациентов уже излечились.