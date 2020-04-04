Видео: владелец цветочного магазина подарил букеты медикам инфекционной больницы в Казани
Сегодня один из владельцев цветочного магазина в Казани передал букеты цветов медикам Республиканской клинической инфекционной больницы.
Таким образом предприниматель решил поблагодарить медперсонал за борьбу против распространения коронавирусной инфекции.
Кстати, подобная акция прошла в Башкирии. Там владельцы цветочных магазинов передали в больницу цветы для пациентов и врачей.
Ранее автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи.Общество Татарстан
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