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Видео: владелец цветочного магазина подарил букеты медикам инфекционной больницы в Казани

12:43, 04.04.2020
Видео: владелец цветочного магазина подарил букеты медикам инфекционной больницы в Казани
Фото: Минздрав РТ

Сегодня один из владельцев цветочного магазина в Казани передал букеты цветов медикам Республиканской клинической инфекционной больницы.

Таким образом предприниматель решил поблагодарить медперсонал за борьбу против распространения коронавирусной инфекции.

Кстати, подобная акция прошла в Башкирии. Там владельцы цветочных магазинов передали в больницу цветы для пациентов и врачей.

Ранее автомастерская предложила за свой счет ремонтировать автомобили скорой помощи.

Общество Татарстан
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