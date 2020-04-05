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В Татарстане упростили систему получения пропусков для выхода

11:18, 05.04.2020 1
В Татарстане упростили систему получения пропусков для выхода

Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.

Чтобы получить пропуск на выход из дома достаточно отправить СМС-сообщением на короткий номер 2590 только номер паспорта. В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа.

При оформлении разрешения для изменения места пребывания в ответном сообщении необходимо будет указать новый адрес самоизоляции, передает ведомство.

Кроме этого, обновлен сайт сервиса.

Напомним, что выход из дома без пропусков карается штрафами.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Андрей Ляхов 13:18
    Делается все на сновании постановления Кабмина №240. Там сказано, что отправка СМС означает согласие на обработку персональных данных.
    ОК, звоню на все горячие линии и спрашиваю,
    1. Кому, какой организации я даю свое согласие?
    - Ответа нет, никто не знает...
    2. Закон о защите персональных данных дает мне право отозвать согласие. Спрашиваю - как это сделать? Никто не знает....
    3. Постановление, которое опубликовано на этом сайте, заверено печатью, но на нем нет ни одной подписи! Это как?????
    4. И вишенка в ответах на часто задаваемые вопросы:
    Я зарегистрирован в системе. Но что будет, если я выйду из дома и не сообщу об этом?
    Без пропуска вы можете сходить только в ближайший магазин, выкинуть мусор и выгулять питомца в радиусе 100 метров от дома. Если вы в течение дня будете систематически отдаляться от дома - система это увидит и будут приняты меры.

    Бинго!!!! Прокуратура, АУ!
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