В Татарстане упростили систему получения пропусков для выхода
Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.
Чтобы получить пропуск на выход из дома достаточно отправить СМС-сообщением на короткий номер 2590 только номер паспорта. В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа.
При оформлении разрешения для изменения места пребывания в ответном сообщении необходимо будет указать новый адрес самоизоляции, передает ведомство.
Кроме этого, обновлен сайт сервиса.
Напомним, что выход из дома без пропусков карается штрафами.Общество Татарстан
комментарии
ОК, звоню на все горячие линии и спрашиваю,
1. Кому, какой организации я даю свое согласие?
- Ответа нет, никто не знает...
2. Закон о защите персональных данных дает мне право отозвать согласие. Спрашиваю - как это сделать? Никто не знает....
3. Постановление, которое опубликовано на этом сайте, заверено печатью, но на нем нет ни одной подписи! Это как?????
4. И вишенка в ответах на часто задаваемые вопросы:
Я зарегистрирован в системе. Но что будет, если я выйду из дома и не сообщу об этом?
Без пропуска вы можете сходить только в ближайший магазин, выкинуть мусор и выгулять питомца в радиусе 100 метров от дома. Если вы в течение дня будете систематически отдаляться от дома - система это увидит и будут приняты меры.
Бинго!!!! Прокуратура, АУ!