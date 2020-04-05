В Татарстане упростили систему получения пропусков для выхода

Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.

Чтобы получить пропуск на выход из дома достаточно отправить СМС-сообщением на короткий номер 2590 только номер паспорта. В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа.

При оформлении разрешения для изменения места пребывания в ответном сообщении необходимо будет указать новый адрес самоизоляции, передает ведомство.

Кроме этого, обновлен сайт сервиса.

Напомним, что выход из дома без пропусков карается штрафами.