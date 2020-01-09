Главное за выходные: убийство иранского генерала, раздача денег на Красной площади, первый брак 2020 года в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро четверга, 9 января.

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание еще одного ребенка — восьмилетнего Радмира из Набережных Челнов. Мальчик загадал на Новый год побывать в кабине самолета и познакомиться с пилотом. Первым руководитель Татарстана исполнил желание 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик мечтал покататься на вертолете, и Минниханов составил ему компанию. Потом президент РТ выбрал еще три желания, которые он исполнит. Шестилетний Данис из Елабуги посетил пожарную часть, а семилетний Кирилл из Нурлата получил планшет от главы республики.

Власти РТ снова зарезервировали земли под строительство ВСМ Москва — Казань. Согласно постановлению, 595 земельных участков Казани и Зеленодольского района РТ зарезервированы сроком на 3 года.

На прошлой неделе Пентагон отчитался об уничтожении третьего по влиятельности человека в Иране. Генерал Касем Сулеймани и ряд лидеров проиранских формирований подверглись ракетной атаке в Ираке. В среду с территории Ирана вылетели ракеты, обрушившиеся на несколько военных объектов США в Ираке. Обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. По предварительным данным, повреждены более 100 объектов, погибли около 80 человек.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим — посетителям ярмарки на Красной площади. На видео политик раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит в этот момент политик. Позже пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин заявил, что ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения лидера ЛДПР с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади.



Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело на ВИЧ-инфицированную женщину, которая соблазнила 13-летнего сына подруги. По данным следствия, в 2016 году женщина вместе с семьей своей подруги отправилась на отдых за город в Пестречинский район. Ночью она пошла спать вместе с детьми приятельницы — 13-летним мальчиком и девочкой. Когда младшая сестренка уснула, женщина вступила в близость с подростком.



В Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак. Рубин и Айгуль Магдановы официально оформили свой брак 1 января. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.

