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В Набережных Челнах зарегистрировали первый в этом году брак — видео

20:43, 06.01.2020

В Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рубин и Айгуль Магдановы официально оформили свой брак 1 января. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.

Помимо родственников и друзей, новобрачных лично поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он вручил супружеской паре памятный знак 100-летия ТАССР.

Общество Татарстан
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