В Набережных Челнах зарегистрировали первый в этом году брак — видео
В Набережных Челнах зарегистрировали первый в 2020 году брак, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Рубин и Айгуль Магдановы официально оформили свой брак 1 января. Церемония была приурочена к 100-летию образования ТАССР.
Помимо родственников и друзей, новобрачных лично поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он вручил супружеской паре памятный знак 100-летия ТАССР.Общество Татарстан
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