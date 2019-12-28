Загадавший желание Минниханову мальчик из Елабуги посетил пожарную часть

Шестилетний мальчик Данис из Елабуги, чью открытку президент Татарстана Рустам Минниханов снял с «Елки желаний», посетил сегодня пожарно-спасательную часть №75 вместе с мамой и четырехлетним братом Амиром.

Семье показали, как в диспетчерской части принимают вызовы и отправляют дежурный караул по тревоге. Также Данис познакомился с распорядком дня пожарных, их техникой и снаряжением. Кроме того, гостям продемонстрировали учения по ликвидации возгорания, а Данису дали порулить пожарной автоцистерной, пишет пресс-служба МЧС Татарстана.

Мальчикам также подарили уменьшенную копию пожарной автолестницы и пожарную каску, а кроме того — сладкие подарки от президента Татарстана и сертификат на приобретение спортивной шведской стенки от районной администрации.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов также выполнил желание 11-летнего Амирхана, подарив ему полет на вертолете.