Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов

Фото: пресс-служба аэропорта Бегишево

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание еще одного ребенка — восьмилетнего Радмира из Набережных Челнов.

Мальчик загадал на Новый год побывать в кабине самолета и познакомиться с пилотом. Сегодня он вместе с сестренкой посетил аэропорт Бегишево.

Экскурсия началась со знакомства с работой службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, где ребятам показали арсенал техники аэропорта, а также дали примерить спецодежду и посидеть за рулем пожарной техники.

Затем дети посетили ангар, где изнутри изучили двухмоторные самолеты Diamond DA42 Twin Star. Во время экскурсии юным гостям рассказали о том, как обслуживается воздушное судно.

Знакомство с аэропортом продолжилось в самолете ЯК-40 — дети вместе с пилотом посидели за штурвалом, а пилот рассказал много подробностей о данном типе самолета.

В заключение Радмиру и его сестренке показали багажный дворик аэропорта и вручили ланч-боксы с настоящей самолетной едой, сообщает пресс-служба «Бегишево».

Напомним, что первым руководитель Татарстана исполнил желание 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик мечтал покататься на вертолете, и Минниханов составил ему компанию. Потом президент РТ выбрал еще три желания, которые он исполнит. Шестилетний Данис из Елабуги посетил пожарную часть, а семилетний Кирилл из Нурлата получил планшет от главы республики.

