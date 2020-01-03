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Власти Татарстана заново зарезервировали земли под ВСМ Москва — Казань

22:17, 03.01.2020
Власти Татарстана заново зарезервировали земли под ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Власти РТ снова зарезервировали земли под строительство ВСМ Москва — Казань. Документ опубликован на сайте кабмина РТ.

Согласно постановлению, 595 земельных участков Казани и Зеленодольского района РТ зарезервированы сроком на 3 года. Для собственников земель действуют ограничения по строительству жилья, культурно-бытовых, производственных и прочих объектов, а также на проведение оросительных, осушительных, мелиоративных и других работ.

Напомним, ранее власти РТ сняли ограничения на использование земель, зарезервированных для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Это было связано с истечением срока их резервирования для государственных нужд.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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