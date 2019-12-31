Минниханов исполнил новогоднее желание еще одного ребенка

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту еще одного ребенка в рамках новогодней акции «Елка желаний». Семилетний Кирилл из Нурлата получил планшет от главы республики.

Ребенку вручили гаджет от имени Минниханова, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что первым руководитель Татарстана исполнил желание 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик мечтал покататься на вертолете и Минниханов составил ему компанию. Потом президент РТ выбрал еще три желания, которые он исполнит. Шестилетний Данис из Елабуги посетил пожарную часть, а теперь и Кирилл получил загаданный планшет. Осталось желание восьмилетнего Радмира из Набережных Челнов, который хотел бы побывать в кабине настоящего самолета и познакомиться с пилотом.