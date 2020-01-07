Пресс-секретарь Жириновского прокомментировал раздачу денег депутатом на Красной площади

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал раздачу денег депутатом на Красной площади.

По его словам, ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади.

«На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал», — сообщил ТАСС Дюпин.

Он подчеркнул, что «никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было», напротив, многие благодарили политика. По словам Дюпина, СМИ вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим — посетителям ярмарки на Красной площади. На видео Жириновский раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит в этот момент политик.

