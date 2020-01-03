США убили иранского генерала: Тегеран обещает отомстить

Вчера вечером в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Вместе ним были убиты еще несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

Удар был нанесен войсками США по приказу президента Дональда Трампа. Атаку объяснили тем, что пытались предотвратить нападения со стороны Ирана а сам генерал якобы стоял за атаками на базы коалиции и посольство США в Ираке, передает «РИА Новости».

Тегеран назвал действия США актом международного терроризма и завил, что отомстит за смерть Сулеймани.