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США убили иранского генерала: Тегеран обещает отомстить

10:15, 03.01.2020
США убили иранского генерала: Тегеран обещает отомстить
Фото: ru.wikipedia.org

Вчера вечером в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Вместе ним были убиты еще несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

Удар был нанесен войсками США по приказу президента Дональда Трампа. Атаку объяснили тем, что пытались предотвратить нападения со стороны Ирана а сам генерал якобы стоял за атаками на базы коалиции и посольство США в Ираке, передает «РИА Новости».

Тегеран назвал действия США актом международного терроризма и завил, что отомстит за смерть Сулеймани.

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