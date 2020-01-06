Жириновский раздал на Красной площади деньги «крестьянам» и «холопам»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим — посетителям ярмарки на Красной площади. Трансляция велась в «Инстаграме» политика, позже ее запись появилась и на YouTube.

На видео Жириновский раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит в этот момент политик.

Ранее Владимир Жириновский предложил сделать 31 декабря выходным днем и сократить продолжительность новогодних каникул.

