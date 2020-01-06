Новости общества

18:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жириновский раздал на Красной площади деньги «крестьянам» и «холопам»

16:42, 06.01.2020 1
Жириновский раздал на Красной площади деньги «крестьянам» и «холопам»
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим — посетителям ярмарки на Красной площади. Трансляция велась в «Инстаграме» политика, позже ее запись появилась и на YouTube.

На видео Жириновский раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит в этот момент политик.

Ранее Владимир Жириновский предложил сделать 31 декабря выходным днем и сократить продолжительность новогодних каникул.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:56
    Жириновский Ты сам холоп Путина .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров