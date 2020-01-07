В Татарстане возбудили дело на ВИЧ-инфицированную, которая соблазнила 13-летнего сына подруги

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело на ВИЧ-инфицированную женщину, которая соблазнила 13-летнего сына подруги.

По данным следствия, в 2016 году женщина вместе с семьей своей подруги отправилась на отдых за город в Пестречинский район. Ночью она пошла спать вместе с детьми приятельницы — 13 — летним мальчиком и девочкой.

Когда младшая сестренка уснула, женщина вступила в близость с подростком. О случившемся стало известно лишь в 2019 году, поскольку мальчик услышал из разговора родителей, что подруга его матери ВИЧ-инфицированна.

Парень испугался, что мог заразиться и обо всем рассказал родителям. Анализы не выявии никаких заболеваний, однако мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста», передает «Татар-информ».

Ранее в Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании ВИЧ-инфицированной пассажирки.

