В Татарстане возбудили дело на ВИЧ-инфицированную, которая соблазнила 13-летнего сына подруги
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело на ВИЧ-инфицированную женщину, которая соблазнила 13-летнего сына подруги.
По данным следствия, в 2016 году женщина вместе с семьей своей подруги отправилась на отдых за город в Пестречинский район. Ночью она пошла спать вместе с детьми приятельницы — 13 — летним мальчиком и девочкой.
Когда младшая сестренка уснула, женщина вступила в близость с подростком. О случившемся стало известно лишь в 2019 году, поскольку мальчик услышал из разговора родителей, что подруга его матери ВИЧ-инфицированна.
Парень испугался, что мог заразиться и обо всем рассказал родителям. Анализы не выявии никаких заболеваний, однако мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста», передает «Татар-информ».
Ранее в Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании ВИЧ-инфицированной пассажирки.
комментарии
Если женщины, в том числе и учительницы "соблазняют" мальчишек-подростков, то это обычно не считают изнасилованием.
Хотя в США, Германии и др. странах за это жестко карают сексуально неудовлетворенных женщин, в том числе и учительниц.
Вообще-то это серьёзная проблема.
Сексуально и просто неудовлетворённые женщины - их всё больше и больше по всему Земному Шару.
И никакие магазины "секс-шопы" и супер-маркеты не помогают.
В чём дело?
Все молчат - и политики, и социологи, и философы...
Видать боятся...