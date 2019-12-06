День в истории: первая экспедиция Колумба, авиакатастрофа в Иркутске, день рождения микроволновой печи
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 декабря. В этот день отмечают:
- День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России;
- День рождения микроволновой печи.
В этот день произошло:
- 1492 — первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити;
- 1590 — царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому;
- 1741 — государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна;
- 1768 — в Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома Encyclopedia Britannica;
- 1917 — парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства;
- 1921 — подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость;
- 1989 — расстрел в политехническом институте Монреаля. Погибли 15 человек, включая стрелка. Еще 14 человек получили ранения;
- 1991 — вступила в силу новая Конституция Болгарской Республики;
- 1992 — образованы Вооруженные силы Украины;
- 1995 — катастрофа Ту-154 под Хабаровском, погибли 98 человек;
- 1997 — военно-транспортный самолет Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.
Родились:
- 1778 — Жозеф Луи Гей-Люссак (ум. 1850), французский химик и физик;
- 1813 — Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер;
- 1841 — Фредерик Базиль (ум. 1870), французский художник, один из основателей импрессионизма;
- 1860 — Николай Курнаков (ум. 1941), русский советский физикохимик, академик, создатель физико-химического анализа;
- 1921 — Джордж Бёрлинг (ум. 1948), канадский летчик-ас, участник Второй мировой войны;
- 1927 — Владимир Наумов, российский кинорежиссер, киносценарист, актер, продюсер;
- 1943 — Олег Григорьев (ум. 1992), русский поэт и художник, представитель ленинградского андеграунда;
- 1957 — Михаил Евдокимов (погиб в 2005), артист эстрады, юморист, киноактер, заслуженный артист РФ.
Умерли:
- 345 — Николай Чудотворец (в православной церкви его память отмечается по юлианскому календарю);
- 1779 — Джозеф Блэк (р. 1728), шотландский химик и физик;
- 1855 — Амшель Ротшильд (р. 1773), немецкий банкир, один из основателей династии Ротшильдов;
- 1886 — Иван Богомолов (р. 1841), русский архитектор;
- 1889 — Джефферсон Дэвис (р. 1808), первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки;
- 1971 — Матильда Кшесинская (р. 1872), русская балерина польского происхождения;
- 1990 — Абдул Рахман (р. 1903), первый премьер-министр Малайзии (1957—1970);
- 2018 — Галина Анисимова (р. 1929), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
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