Итоги дня: продолжение трассы Москва — Казань, назначения, повышение утильсбора

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 ноября.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил о возможном продлении платной трассы Москва — Казань до Владивостока. Он отметил. Что до 2030 года она должна дойти до Екатеринбурга. Однако в Минтрансе РФ отметили, что смысла доводить трассу до Дальнего Востока нет. Специалисты министерства допустили продление дороги до Кузбасса.



Новым главой префектуры «Старый город» в Казани стал Роберт Гарипов. До этого он занимал пост первого замруководителя администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района города. Также назначены замминистра цифрового развития Татарстана и зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года. Для легковых автомобилей сбор вырастет на 110,7%.



В Казани в возрасте 65 лет скончался председатель совета директоров ЗАО «ТаксНет» Султан Салимзянов.



Главного «мусорщика» России Дениса Буцаева официально отправили в отставку. Главой федерального оператора реформы обращения с отходами стал бывший министр ЖКХ Михаил Мень.



Daimler передала своей «дочке» пакет акций КАМАЗа. Теперь 15% челнинского автогиганта принадлежит компании Daimler Truck.



Хабиров рассказал подробности «сухого закона» во время новогодних каникул. Полный запрет на продажу спиртного будет действовать только 3 января.



Бывшего главу Росимущества по Татарстану приговорили к 4 годам колонии за получение взятки.

