В Татарстане назначен новый зампред Госкомитета по тарифам

Новым заместителем председателя Государственного комитета РТ по тарифам назначен Сергей Павлов. Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации.

Павлов займет эту должность со 2 декабря 2019 года. В настоящее время он занимает должность заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ. Этот пост он занимал с 2017 года.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Альберта Яковлева замглавы Минцифры РТ. Ранее он занимал пост начальника Альметьевского ЗУЭС в ПАО «Таттелеком», также он трудился в компании на должности директора по информатизации и новым технологиям.

