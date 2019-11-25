Daimler передала своей «дочке» пакет акций КАМАЗа
Немецкая компания Daimler AG передала своей «дочке» Daimler Truck 15% акций набережночелнинского ПАО «КАМАЗ».
Согласно информации, размещенной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, Daimler Truck получила в прямое распоряжение 106,08 млн акций (15%).
Помимо немецкой компании КАМАЗом также владеют госкорпорация «Ростех» (47,1%) и ООО «Автоинвест» (23,54%).ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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