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Промышленность

Daimler передала своей «дочке» пакет акций КАМАЗа

11:10, 25.11.2019
Daimler передала своей «дочке» пакет акций КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru

Немецкая компания Daimler AG передала своей «дочке» Daimler Truck 15% акций набережночелнинского ПАО «КАМАЗ».

Согласно информации, размещенной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, Daimler Truck получила в прямое распоряжение 106,08 млн акций (15%).

Помимо немецкой компании КАМАЗом также владеют госкорпорация «Ростех» (47,1%) и ООО «Автоинвест» (23,54%).

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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