Платную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Новая скоростная платная автотрасса Москва — Казань в перспективе может быть продлена до Владивостока.

«Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко (цитата по ТАСС).

По его словам, возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.

Ранее сообщалось, что строительство платной трассы Москва — Казань начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет столицу России и Владимир. Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч.