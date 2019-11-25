В России повысят утильсбор на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года.



Больше всего ставки вырастут в сегменте легковушек — в среднем на 110,7%. Ставка на машины с двигателем до 1 л увеличится на 46,1%, а на машины с двигателем от 3,5 л — на 145%.

Утилизационный сбор на самый массовый сегмент машин в России — с двигателем 1—2 л — увеличивается почти на 112,4%, сообщает газета «Коммерсант».

Как пояснили газете в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, повышение утильсбора — это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Напомним, что изначально Минпромторг РФ отказался от идеи резкого повышения утилизационного сбора. К обсуждению этой меры решено вернуться в 2021 году. Утильсбор все равно бы вырос с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин.