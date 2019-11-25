Минтранс РФ не видит смысла продлевать трассу Москва — Казань до Владивостока

Минтранс РФ не видит целесообразности продлевать автотрассу Москва — Казань до Владивостока. Директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства ведомства Григорий Волков заявил о перспективности ее продления до Кузбасса.

«Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора. ...Сегодняшняя та же трасса Чита — Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, и она в хорошем состоянии. Сегодня это нецелесообразно», — сообщил он.

Волков подчеркнул, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о продлении трассы до Сибири. «В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлять до Кузбасса», — передает «РИА Новости» его слова.

Также он рассказал, что вопрос о продлении будет приниматься после 2024 года.

Напомним, о перспективе продления платной трассы Москва — Казань до Владивостока заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. По его словам, возможность продления дороги будет зависеть от социально-экономического развития страны.

