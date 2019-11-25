Бывшего главу Росимущества по Татарстану приговорили к 4 годам колонии за получение взятки

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего врио руководителя управления Росимущества по РТ Альберта Гатина к четырем годам в колонии строго режима по обвинению в получении взятки на 10 млн рублей.

Также ему запретили занимать определенные должности на 3 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



По версии следствия, в декабре 2013 года Гатин исполнял обязанности руководителя территориального управления Росимущества в РТ и заключил госконтракт на 59,2 млн рублей с ООО ТД «Экофарм» на сбор, транспортировку и обезвреживание опасных отходов на нижнекамском предприятии. А позже потребовал от контрагента взятку в размере 10 млн рублей за подписание акта приема-сдачи работ, и тот через посредника частями передал всю сумму.