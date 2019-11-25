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Бывший глава Минстроя станет главой «мусорного оператора»

14:19, 25.11.2019
Бывший глава Минстроя станет главой «мусорного оператора»
Фото: kremlin.ru

Бывший глава Министерства строительства и ЖКХ Михаиль Мень станет главой «Российского экологического оператора».

Его кандидатуру одобрило правительство,в настоящее время идет процесс оформления, пишет RT со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева.

Напомним, что сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. СМИ сообщали, что Буцаева может сменить Мень, который на данный момент работает аудитором Счетной палаты.

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