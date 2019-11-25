Правительство РФ отправило в отставку главу «мусорного оператора»

Фото: Министерство инвестиций и инноваций МО

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.

Причины увольнения в распоряжении главы кабмина не уточняются.

Ранее СМИ сообщили, что Буцаева может сменить бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, который на данный момент работает аудитором Счетной палаты.

Напомним, что Буцаев стал руководителем нового «мусорного оператора» в феврале 2019 года. Он перешел на эту работу с поста зампреда правительства Московской области. Единый «мусорный» оператор создан, чтобы координировать действия всех региональных операторов по обращению с ТКО.